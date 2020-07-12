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Главная » Украина » Экономика
18:15 12 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

С 1 августа в Украине повысится тариф на электричество на 55%

Согласно постановлению Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 августа тариф на электроэнергию в Украине вырастет на 55%.

Сообщается, что с 1 августа 2020 года тариф на услуги по передаче электрической энергии составит 240,23 грн/МВт·ч., а тариф на услуги диспетчерского (оперативно-технологического) управления составит 24,75 грн /МВт∙ч (без учета налога на добавленную стоимость).

В своем решении энергетический регулятор ссылается на предложение «Укрэнерго» о необходимости пересмотра тарифов на указанные услуги в связи с дефицитом средств, возникшим по отдельным составляющим затрат структуры тарифов.

НКРЭКП осознает, что такой уровень тарифа на услуги по передаче электрической энергии является обременительным для потребителей и может негативно отразиться на конкурентоспособности украинской промышленности.

Вместе с тем, комиссия считает, что вынуждена принять указанное решение в соответствии с требованиями законодательства Украины для обеспечения целостной, сбалансированной работы НЭК «Укрэнерго», ГП «Гарантированный покупатель», ГП «НАЭК «Энергоатом», ЗАО «Укргидроэнерго» и скорейшего урегулирования проблемных вопросов в электроэнергетической сфере.

Напомним, ранее в этом месяце исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заверила, что тарифы на электроэнергию для населения повышаться не будут.

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