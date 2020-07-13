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08:30 13 Июля 2020 0 Комментарии
Внук Элвиса Пресли покончил с собой
27-летний Бенджамин Кео покончил с собой. Полиция нашла его тело в доме в Калабасасе, штат Калифорния.
Полиция сообщила, что внук Элвиса Пресли застрелился.
Как сообщает CNN, его мать, Лиза Мария Пресли, «обожала этого мальчика, он был любовью всей ее жизни». Его отцом был был музыкант Дэнни Кео.
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Тэги: самоубийство, Элвис Пресли
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