В Гамбурге проститутки устроили акцию протеста, требуя открытия борделей
Несколько сотен секс-работниц со всей Германии вышли на демонстрацию в районе «красных фонарей» в Гамбурге.
Демонстранты требовали открытия борделей, закрытых несколько месяцев назад из-за вспышки коронавируса, передает Reuters.
Протестующие держали в руках плакаты с надписями «Самая старая профессия требует помощи» или «Нельзя допустить, чтобы секс-бизнес стал незаконным из-за коронавируса».
Сообщают, что акция протеста была организована Ассоциацией секс-работников, которая заявила, что длительное закрытие лицензированных заведений заставило некоторых проституток выйти на улицы, что, в свою очередь, является незаконным и негигиеничным способом работы.
Они также заявили, что, как и другие заведения, публичные дома могут легко внедрить меры профилактики коронавирусной инфекции: использовать маски, проводить вентиляцию помещений и регистрировать контактные данные посетителей.
«Проституция не представляет большего риска заражения, чем другие услуги, такие как массаж, косметология или даже танцы и контактные виды спорта», – говорится в заявлении ассоциации.
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