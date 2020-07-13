Британская полиция арестовала 12-летнего фаната за оскорбления футболиста
Жертвой подростка-расиста стал футболист из лондонского клуба «Кристал Пэлас» – ивуариец Уилфрид Заа.
Подросток из Бирмингема, болельщик местной «Астон Виллы», писал расистские оскорбления футболисту в социальных сетях накануне матча в рамках 35-го тура Английской премьер-лиги.
Бирмингемский клуб уже назвал действия болельщика недопустимыми и пообещал вынести в отношении задержанного пожизненный запрет на посещение стадиона.
Матч между «Кристал Пэлас» и «Астон Виллой» прошел в воскресенье, 12 июля. Встреча завершилась победой бирмингемцев со счетом 2:0.
27-летний Заа в нынешнем сезоне провел 35 матчей в АПЛ, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.
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