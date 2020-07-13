Оправдательный приговор по экс-судье за не подачу электронной декларации был обжалован САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала оправдательный приговор бывшему судье апелляционного суда Днепропетровской области Александру Бараннику, которого обвиняют в неподаче электронных деклараций.

Об этом свидетельствуют данные с сайта Судебной власти Украины, сообщает «Слово и дело».

По информации Судебной власти, 6 июля Высший антикоррупционный суд направил дело на рассмотрение в апелляционный суд. Согласно данным реестра судебных решений, по жалобе САП на оправдательный приговор экс-судье Бараннику открыто апелляционное производство.

Как известно, 3 июня ВАКС признал Баранника невиновным в совершении предъявленного обвинения по ст. 366-1 УК Украины и оправдал. САП обвиняла экс-судью в непредставлении электронных деклараций за 2015-2017 годы, а также перед увольнением и после него за 2018 год.

Отметим, что других двух бывших судей апелляционного суда Днепропетровской области признали виновными в неподачи е-деклараций. Как и Баранник, эти двое обвиняемых утверждали, что отказались от электронно-цифровой подписи и потому подавали декларации по форме, установленной Национальным агентством по предупреждению коррупции, но в печатном виде. Баранник также указывал, что боится похищения его данных Федеральной службой безопасности РФ.