Еще 55 человек заболело коронавирусом – Кличко

В Киеве за минувшие сутки подтвердили коронавирус еще у 56 человек. Среди них – четверо медиков.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Заболели:

21 женщина в возрасте от 21 до 75 лет;

31 мужчин от 19 до 80 лет;

1 девочка, которой 12 лет и 3 мальчика от 4 до 17 лет.

В медучреждения столицы госпитализированы 9 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровел 51 человек. В общем коронавирус преодолели 2109 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе – 13. В Шевченковском – 11 и в Днепровском районе – 7 случаев.