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Главная » Украина » Общество
14:33 13 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Еще 55 человек заболело коронавирусом – Кличко

В Киеве за минувшие сутки подтвердили коронавирус еще у 56 человек. Среди них – четверо медиков.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Заболели:

21 женщина в возрасте от 21 до 75 лет;
31 мужчин от 19 до 80 лет;
1 девочка, которой 12 лет и 3 мальчика от 4 до 17 лет.
В медучреждения столицы госпитализированы 9 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровел 51 человек. В общем коронавирус преодолели 2109 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе – 13. В Шевченковском – 11 и в Днепровском районе – 7 случаев.

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