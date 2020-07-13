Евгений Шевченко: троянский конь для Слуг Народа

Вот уже несколько месяцев украинский политикум лихорадит от бесчисленного количества

всевозможных скандалов.

Отчасти, связано это и с несовершенными карантинными методами, связи с пандемией COVID-19, и со стихийными бедствиями на Западной Украине и в Луганской области. Однако, главная причина — это неминуемые местные выборы, которые должны состояться осенью этого года.

Почему «неминуемые»? Это определение применимо, скорее для правящего большинства партии Слуг Народа, чей рейтинг, методично, но неуклонно падает.

Данный факт на фоне пока еще стабильного лидерского рейтинга президента Владимира Зеленского выглядит особенно обидно и удручающе. Однако, надолго ли это? Как говорил Макиавелли, «свита делает короля», вот только свита, в данном случае, выглядит уже далеко не лучшим образом, начиная негативно влиять на имидж, репутацию и политический рейтинг самого Владимира Зеленского.

Под свитой, разумеется, мы подразумеваем народных депутатов правящей политической партии Слуга Народа, большая часть из которых, благодаря колоссальному рейтингу и народной поддержке Владимира Зеленского попали в политику не имея никаких шансов на успех. Речь, разумеется, не о всех новичках, которым социальный лифт политической стратегии «слуг» позволил встать у руля государственного управления. Однако среди них, к сожалению, встречается немало провокаторов, откровенных идиотов, и жадных трутней, чьи

действия, так или иначе, сказываются на политическом рейтинге партии и президента.

Запорожье в списке такого рода персон уже не первую каденцию Верховной Рады занимает одну из лидирующих позиций. Так, в 2014 году волна Революции Достоинства произвела на свет народного депутата от партии Петра Порошенко Игоря Артюшенко, торговавшего до Майдана презервативами и интимной смазкой. Благодаря своей бесполезности и политической клоунаде, Артюшенко довольно быстро получил среди запорожцев ироничное прозвище Дон Болвано (в ответ обозвав тех, кто за него голосовал «убогими»), да так и остался в Киеве, успев «заработать» себе в Парламенте на квартиру.

В 2018 году, на смену Артюшенко в Верховную Раду, но уже от Слуг Народа попал другой, более интересный персонаж – Евгений Шевченко. В отличии от «Дона Болвано», Шевченко пока еще не заработал себе прозвища, поскольку любое упоминание его фамилии для большинства запорожцев ассоциируется со многими нелестными эпитетами: аферист, мошенник, лжец, хам итд.

Аферы и долги

До появления на политической сцене партии Слуга Народа, Евгений Шевченко не имел никакого отношения ни к общественной, ни к политической жизни Запорожья. Сферой его интересов являлись всевозможные аферы с недвижимостью и землей городской громады на службе у бывшего смотрящего по Запорожью Евгения Анисимова. Чтобы понять масштаб этих афер, достаточно открыть Реестр судебных решений, и посмотреть на количество исков в которых ответчиком фигурирует Евгению Шевченко.

Будущий “слуга народа” неоднократно влезал в многомиллионные долги: как лично, так и через свой бизнес. Всего более чем на 20 миллионов гривен. До 11 миллионов дошли долги фирмы Шевченко “Агросталь”, из-за чего началась процедура ее ликвидации . В 2014 году Шевченко обвинялся в мошенничестве из-за невыплаты долгов в 7 миллионов гривен . Еще одно дело о долгах — 2011 года говорит о непогашении долгов на сумму эквивалентную более чем 100 тысячам долларов . Таким образом, только лишь для вскрытия подноготной всех финансовых афер народного депутата Евгения Шевченко понадобится отдельное журналистское расследование.

Однако, это далеко не единственные «шалости» нашего депутата-”слуги”. Являясь уже народным избранником, Евгений Шевченко успел оскандалиться с подачей декларации о доходах за 2018 год, указав в ней денежные сбережения, в размере 82 000 долларов США, что само по себе является недостоверной информацией и уголовным преступлением, так как он не владеет никакими источниками доходов. Кроме того, с 2015 года Евгений Шевченко состоит в Реестре должников, периодически уведомляя исполнительную службу о невозможности взыскания с него многочисленных сумм по решениям судов, так как он не имеет никаких сбережений.

«Слуга» трех господ

Казалось бы, напрашивается закономерный вопрос «каким образом аферист, решала и должник с кучей исков, и уголовным делом стал сначала кандидатом-мажоритарщиком, а затем и народным депутатом от Слуги Народа? Неужели партийное руководство «слуг» было настолько слепо и нечистоплотно? Ответ прост – политический дебют Евгения Шевченко непосредственно связан с его работой в качестве подручного «решалы» экс-смотрящего Евгения Анисимова, поскольку еще одним партнером Анисимова, которому так же подчинялся Шевченко, был Дмитрий Попов — совладелец «Золотого века» (помните эту рекламу «Їй личить твое кохання”…), и сети ломбардов “Партнер” и “Капитал”. Именно

Попов стал одним из ключевых спонсоров ЗеКоманды на парламентских выборах 2018 года, а также человеком, влияющим на формирование команды кандидатов… .

На тесную связь Евгения Шевченко с Анисисовым указывает и тот факт, что скрывавшийся до задержания 17 февраля этого года экс-смотрящий проживал все это время в элитном коттеджном поселке в Козине. Там же, по счастливой случайности, за 5000 долларов США в месяц снимает дом и должник-депутат Евгений Шевченко. Заставляет задуматься, не так ли? Кроме того, Евгений

Шевченко как народный депутат, ежемесячно получается из госбюджета порядка 40 000 грн. компенсации за жилье. Ну не лицемер ли?

Вместе с тем, очень тесное старое знакомство Шевченко с Владимиром Кальцевым

и его окружением из ОПЗЖ, а так же откровенные пророссийские взгляды без

каких либо сомнений выдают еще одного из «господ», которым служит наш

преданный «слуга». Последнее время именно Шевченко всё больше усердствует в

критике президента, а к осенним местным выборам на юго-востоке страны это

перерастет в открытую войну за избирателя. Так что уже сейчас нападая на

Кабмин, на “соросят” и таким образом на президента, Шевченко делает полезную

для “Оппозиционной платформы” работу. А возможно, и для самого себя,

примеряясь к борьбе за мэрское кресло в Запорожье. Это не только не является

секретом, но в открытую озвучивается самим нардепом.

Политический «успех» и шутовской колпак

Если оглянуться на предвыборную кампанию Евгений Шевченко, то прошла она довольно смазано и бледно. Понимая очевидность успешного прохождения в Раду на рейтинге партии и президента, Шевченко, в присущей ему манере, решил почесать свое непомерное эго, заклеив своими портретами каждый столб и остановку избирательного округа на микрорайоне Бабурка. На фоне предстоящих политических и финансовых перспектив, будущего «слугу народа» стало откровенно нести — вначале он откровенно наврал о том, что благодаря ему был восстановлен 92 автобусный маршрут , затем полез в очень актуальную и болезненную для каждого жителя Запорожья тему с экологической проблематикой и

инициативами, раздавая обещания и попутно выясняя отношения в любой матерной форме в комментариях на страницах соц.сетей. Раздавая на право и налево пафосные интервью, Шевченко рассказывал о договоренностях с неким руководителем запорожского завода: “Я уже договорился с одним руководителем промышленного предприятия на эту тему, фамилию говорить не буду, известный в Запорожье. Говорит, что если«Слуга народа» берет большинство, то они готовы составить график, и выполнятьтребования по уменьшению выбросов”. Там же мелькали и загадочные «китайские инвесторы», которые за свои деньги должны были достроить мосты через Днепр.

Разумеется, ни одно из пафосных и лживых обещаний Шевченко запорожцам так и не выполнил. А его фамилия в комментариях соц сетей все чаще дополняется эпитетами «брехло» и «шут».

Настоящая же феерия идиотизма от Евгения Шевченко началась уже с первого дня избрания его народным депутатом, когда фотографируясь он демонстративно поставил локоть на Конституцию, как будто показывая, какое теперь будет отношение к ОсновномуЗакону.

В октябре Шевченко появился в эфире российского Первого канала, где вещал о

своих планах по миру на Донбассе, и взаимоотношениях между Россией и

Украиной. Причём своё выступление нардеп назвал “донесением гражданам

Российской Федерации прямой позиции украинского народа”. Сам Шевченко,

конечно, не уполномочен делать никакие внешнеполитические заявления и даже

не является членом комитета по иностранным делам.

В декабре — уже на мелком региональном телеканале Шевченко еще раз доказал,

что на большой экран его пускать опасно: в течение получаса нардеп рассказывал о

том, как русский язык якобы принес Казахстану миллиарды долларов, и как

бывший глава президентской администрации Януковича Андрей Портнов был бы

лучшим генпрокурором.

Из фракции Шевченко не исключили, а его походы на различные телеканалы с

дичайшими заявлениями стали постоянной головной болью для руководителей

“слуг”. В политических телеграм-каналах даже писали о том, что руководителей ТВ

попросили Шевченко на эфиры не приглашать вообще.

«А ну не пи..деть!»

Как это часто бывает, если в дискуссии участвует Шевченко, то чаще всего все

заканчивается матами и оскорблениями со стороны нардепа. И вообще агрессивное

поведение, неумение участвовать в спорах и невосприятие критики стали

“фирменным знаком” Евгения Шевченко.

Не так давно Шевченко в прямом эфире из стен Верховной Рады (!) поливал

оскорблениями запорожского социолога за “неправильный” по мнению нардепа

экспертный опрос (40 экспертов отправили нардепа на последнее место по

эффективности среди запорожских “слуг”).

На счету нардепа не только оскорбления в адрес коллег по партии и ВР, но и в адрес

своих избирателей, которые осмелились вежливо указать или точнее сказать

Шевченко на недостатки в работе. И если его предшественник по амплуа Игорь

«Дон Болвано» Артюшенко в ответ на конструктивную критику только по-

дибильному улыбался, и решался лишь на «убогих», то Шевченко уже давно

переплюнул, рискуя приобрести себе куда более нелицеприятное прозвище, как и

личный политический рейтинг, обваливая попутно и рейтинг Слуг Народа в

Запорожье в целом.

Непонятно только, зачем “Слуга народа” и Владимир Зеленский держат под своими

знаменами человека, который не просто неподконтролен, но и открыто работает

против новой власти, в пользу представителей власти старой.