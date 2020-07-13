Названы продукты которые разрушают суставы

Некоторые продукты лучше не есть, чтобы сохранить суставы здоровыми, заявляют медики.

Врач считают, что опасными для суставов являются шпинат, щавель, маринованные огурцы и помидоры.

Так, в маринованных огурцах и помидорах содержится слишком много фосфатов, а шпинат и щавель богаты оксалатами, которые при соединении с кальцием костей образуют кристаллики соли в суставных капсулах, а также приводят к образованию камней в почках.

Страдающим от артроза медики рекомендуют употреблять больше жирной рыбы — типа лосося, семги, макрели, тунца и трески, поскольку она является лучшим источником жирных кислот, замедляющих активность вредных цитокинов.