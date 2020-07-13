Названы продукты которые разрушают суставы
Некоторые продукты лучше не есть, чтобы сохранить суставы здоровыми, заявляют медики.
Врач считают, что опасными для суставов являются шпинат, щавель, маринованные огурцы и помидоры.
Так, в маринованных огурцах и помидорах содержится слишком много фосфатов, а шпинат и щавель богаты оксалатами, которые при соединении с кальцием костей образуют кристаллики соли в суставных капсулах, а также приводят к образованию камней в почках.
Страдающим от артроза медики рекомендуют употреблять больше жирной рыбы — типа лосося, семги, макрели, тунца и трески, поскольку она является лучшим источником жирных кислот, замедляющих активность вредных цитокинов.
Новости по теме
Вот уже несколько месяцев украинский политикум лихорадит от бесчисленного количества всевозможных скандалов.
Пресс-секретарь президента обнародовала странное видео, которое должно подтвердить ее «небеременность» от Зеленского.
В Киеве за минувшие сутки подтвердили коронавирус еще у 56 человек. Среди них – четверо медиков.