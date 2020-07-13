Каменских «без белья!»
Знаменитая украинская певица Настя Каменских похвасталась стройной фигурой в стильном коротком топе
Как известно, стройная Настя Каменских любит показывать себя в самых разных образах. Причем часто звезда делает это, поражая публику либо эффектными нарядами с минимум ткани на стройной фигуре, либо в домашних образах без грамма макияжа на лице. Певица в этот раз впечатлила естественным видом в нюдовом топе.
На представленном кадре, опубликованном несколько часов назад, Настя позировала в тонком топе без лифчика и с легкой улыбкой на губах. Каменских снова показала себя без макияжа.
При этом звезда демонстрирует свой подтянутый животик – похоже, занятия спортом продолжают ее совершенствовать, что сразу отметили фанаты.
«С началом новой недели ❤️ Я обожаю понедельники и ощущение обновления, которое он приносит. Обожаю расписывать новые задачи. А потом, каждый вечер зачеркивать выполненные и радоваться, что становлюсь все ближе к своим целям ☺️ А вы уже распланировали свою неделю? Кстати, вы делаете заметки в телефоне
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