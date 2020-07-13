Мечети быть: Президент Турции заявил, что мнение других стран не повлияет на превращение Святой Софии в мечеть
Реджеп Тайип Эрдоган назвал решение по смене статуса Святой Софии суверенным правом.
Мнение других стран не повлияет на решение Анкары в вопросе смены статуса Собора Святой Софии и превращении его в мечеть. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Анадолу.
«Турция приняла решение о смене статуса Святой Софии с музея на мечеть на основании желания и воли народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение», — отметил он.
Еще президент отметил, что те, кто критикуют Турцию, «не могут бороться с исламофобией на своей территории». Он также назвал это решение суверенным правом.
Как известно, 10 июля президент Турции подписал указ об изменении статуса Святой Софии.
Объект будет открыт как мечеть, в которой будет возможно совершать отправление мусульманского культа.
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