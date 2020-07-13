Мечети быть: Президент Турции заявил, что мнение других стран не повлияет на превращение Святой Софии в мечеть

Реджеп Тайип Эрдоган назвал решение по смене статуса Святой Софии суверенным правом.

Мнение других стран не повлияет на решение Анкары в вопросе смены статуса Собора Святой Софии и превращении его в мечеть. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Анадолу.

«Турция приняла решение о смене статуса Святой Софии с музея на мечеть на основании желания и воли народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение», — отметил он.

Еще президент отметил, что те, кто критикуют Турцию, «не могут бороться с исламофобией на своей территории». Он также назвал это решение суверенным правом.

Как известно, 10 июля президент Турции подписал указ об изменении статуса Святой Софии.

Объект будет открыт как мечеть, в которой будет возможно совершать отправление мусульманского культа.