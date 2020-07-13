Ученые обнаружили арктические джунгли мелового периода

Были идентифицированы семена 62 видов древних растений.

Осадочные породы, поднятые из района, который в меловой период находился за Южным полярным кругом, сохранили многочисленные останки растений, указывая на то, что в то далекое время здесь колыхался густой тропический лес.

В меловой период содержание углекислого газа в земной атмосфере было в разы больше нынешнего, и это была одна из самых теплых эпох в истории жизни на планете.

Многочисленные семена и пыльца теплолюбивых растений обнаружились в образцах из района Антарктики, который в меловой период располагался всего в 900 километрах от Южного полюса. Судя по всему, в то время его покрывал влажный, полный разнообразной жизни тропический лес, сообщает Nature.

Исследования проводились в море Амундсена на западе Антарктики, на 73,5° южной широты. Используя дистанционно управляемую подводную бурильную установку MARUM MeBo70, ученые получили образцы осадочных пород с глубины до 80 метров ниже морского дна. На глубине около 30 метров находились отложения мелового периода — эпохи, когда этот регион находился на широте 82° и располагался выше уровня моря, выступая частью ныне пропавшего континента Зеландия.

Стоит заметить, что 80-й северный меридиан проходит выше полярного круга, через Ледовитый океан. Однако в образцах из южного моря исследователи идентифицировали окаменевшие частицы пыльцы и семена не менее 62 видов древних растений, а также фрагменты окаменевших корневых систем. Они свидетельствуют, что в ту далекую эпоху в этих полярных широтах колыхался густой лес, подобный тем, что существуют сегодня в Новой Зеландии.

Ученые смоделировали климат этого региона в меловой период, подсчитав, что средняя годовая температура здесь была не так велика — около 13 °С. Однако для области, где полярная ночь длится по четыре месяца в году, это весьма неожиданно. По оценкам ученых, чтобы поддерживать здесь такую температуру, содержание парникового углекислого газа в атмосфере Земли должно было составлять около 1120-1680 частей на миллион (ppm) — против современных 415 ppm.