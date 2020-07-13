Стала известна причина по которой Александр Гвоздик прекратил свою карьеру

Тедди Атлас, наставник бывшего чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика, рассказал, почему украинский боксер решил завершить карьеру практически на пике.

По словам Атласа, Гвоздик должен был вернуться в начале этого года. После некоторых обсуждений была назначена дата на апрель, но из-за пандемии коронавируса запланированное возвращение было отменено. Если бы всё продолжилось, как и планировалось, Атлас считает, что Гвоздик продолжил бы выступать.

«Я хотел, чтобы у него было шесть месяцев отпуска после тяжелого боя с Бетербиевым. Он отдал в нем все силы.

Затем его промоутер собирался организовать ему возвращение. Он был готов вернуться в апреле, мы были готовы вернуться, и промоутеры говорили об этом бое, но он не состоялся. Затем был отменен еще один.

Такое бывает. Если бы один из этих боев состоялся, он все-таки остался бы в боксе. Однако бой не состоялся», — заявил специалист.