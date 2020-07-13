Сериал «Беги» от HBO был закрыт после первого сезона
Канал HBO принял решение закрыть комедийный сериал «Беги» после первого сезона, который вышел в апреле этого года.
Как сообщает Deadline, критики, в целом, положительно отнеслись к сериалу (80% на Rotten Tomatoes), отметив его юмор и отсылки к трилогии «Перед» Ричарда Линклейтера.
Однако к финалу рейтинги упали, и у многих сложилось мнение, что проект так и не смог реализовать свой потенциал.
Семисерийный проект создали Вики Джонс и Фиби Уоллер-Бридж, писавшие сценарий к «Дряни» и «Убивая Еву».
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