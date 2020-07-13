Лишенный сана священник РПЦ потребовал от Путина передать ему власть в России
В ином случае духовник Среднеуральского женского монастыря Сергий (Николай Романов) грозит начать «полномасштабную духовную войну».
Новый ролик размещен на Youtube-канале Всеволода Могучева, который является представителем схимонаха.
«В три дня я наведу порядок в России. Духовные силы в России есть, о которых вы даже не подозревали. Силы у нас есть и в армии, и во флоте, и во всех структурах, и в народах многонациональной России», – заявил Сергий.
Он назвал президента и патриарха Московского и всея Руси Кирилла скрытыми врагами России. По его словам, они привели страну «к открытому богоборчеству, закрытию храмов, человеконенавистничеству, свою плоть поставили выше вечной жизни».
«Хабаровск вам первая ласточка. А ласточки по всей России живут и даже летают над Кремлем», – завершил свою речь бывший священник, намекнув на многотысячные акции протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Напомним, Екатеринбургская епархия РПЦ сначала запретила схиигумену проповедовать и выступать публично. За нарушение этого запрета его запретили в служении. 3 июля суд епархии признал его виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана. Утвердить решение суда должен патриарх.
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