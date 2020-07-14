Еще одного российского актера не пустили в Украину

Антону Пампушному запретили въезд в Украину на три года после посещения аннексированного Крыма в 2019 году.

Первой успешной работой актера стал исторический фильм про Александра Невского



Работники Государственной пограничной службы Украины не пустили в страну еще одного российского актера. 38-летний Антон Пампушный прилетел в Борисполь рейсом из Франкфурта. В прошлом году он посещал аннексирован Крым, однако во время разговора с пограничниками этот факт отрицал.

Антон Пампушный заметили в Крыму на одном из фестивалей. Кроме того, он сыграл одну из главных ролей в фильме «Балканский рубеж». Сцены боевика снимали и на оккупированном полуострове в 2019 году.

Теперь Антон Пампушному запрещен въезд в Украину на три года.

Первой успешной работой актера стал исторический фильм «Александр. Невская битва», в котором он сыграл князя Александра Невского. Актер также перевоплощался в Алешу Поповича в фэнтези «Реальная сказка». На его счету немало картин и сотрудничество с французскими режиссерами.

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