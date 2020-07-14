Еще одного российского актера не пустили в Украину
Антону Пампушному запретили въезд в Украину на три года после посещения аннексированного Крыма в 2019 году.
Работники Государственной пограничной службы Украины не пустили в страну еще одного российского актера. 38-летний Антон Пампушный прилетел в Борисполь рейсом из Франкфурта. В прошлом году он посещал аннексирован Крым, однако во время разговора с пограничниками этот факт отрицал.
Антон Пампушный заметили в Крыму на одном из фестивалей. Кроме того, он сыграл одну из главных ролей в фильме «Балканский рубеж». Сцены боевика снимали и на оккупированном полуострове в 2019 году.
Теперь Антон Пампушному запрещен въезд в Украину на три года.
Первой успешной работой актера стал исторический фильм «Александр. Невская битва», в котором он сыграл князя Александра Невского. Актер также перевоплощался в Алешу Поповича в фэнтези «Реальная сказка». На его счету немало картин и сотрудничество с французскими режиссерами.
Новости по теме
По словам актера, он приехал в Украину с целью участия в кастинге к одному из сериалов. Ему не дали разрешения на пребывание в стране.
Спортсмены посещали Крым, где принимали участие в соревнованиях Freerate Cliff Diving World Cup, которые состоялись 25 августа 2017 года в Симеизе.
Артистов, которые выступили в аннексированном Крыму или высказались в поддержку аннексии, лишились возможности выступать на материковой Украине.