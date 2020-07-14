Ливни превратили улицы Харькова и Запорожья в реки

Ливни практически превратили улицы в реки, в некоторых местах уровень воды достигал сорока сантиметров.

В Харькове люди плавали на надувной лодке по затопленной улице. Видео опубликовано в Facebook.

Видео сняли очевидцы на улице Клочковской. Также затопило проспект Гагарина. В некоторых местах уровень воды достигал 40 сантиметров. Дождь шел почти всю ночь и продолжается утром.

Также ливни затопили улицы Запорожья. Маршрутка застряла под Вознесеновским мостом, салон затопило, вода достигала колен пассажиров.

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