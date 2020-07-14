Ваврыш был проинформирован о деятельности многолетнего «смотрящего» за Киевом Столара и «смотрящего» за ДАБИ Горового

Топ-чиновник Киевской городской администрации при беглом президенте Януковиче Андрей Ваврыш признал факт существования «смотрящих» в столице.

Топ-чиновник Киевской городской администрации при беглом президенте Януковиче Андрей Ваврыш признал факт существования «смотрящих» в столице. Об этом собственник компании SAGA Development Ваврыш заявил в интервью «Экономической правде».

На вопрос СМИ о контактах со «смотрящим» за Киевом Вадимом Столаром ответил утвердительно. «Журналист: Расскажите о роли Вадима Столара как «смотрящего» по Киеву. Ваврыш: Я думаю, это у него надо спросить. Он за чем-то подглядывал, за чем-то смотрел», – отвечает на вопрос журналиста «ЭП» Ваврыш.

В то же время бывший заместитель директора департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Андрей Ваврыш во время своей работы в КГГА постоянно принимал участие в решение вопросов, которые «курировал» Вадим Столар.

Сейчас Вадим Столар пытается вернуть себе «теневое» влияние в Киеве. С этой целью Столар финансировал пленочные разоблачения народного депутата Гео Лероса. Гео Лерос задекларировал доходы в размере 20 млн. грн и наличие других дорогостоящих материальных ценностей. Расследование издания Big Kyiv указывает на то, что эти средства Гео Лерос мог получить за обнародование компрометирующих записей против главы Офиса президента Андрея Ермака.

Также Ваврыш высказался о Юрие Горовом – «смотрящем» в сфере архитектурных согласований, Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины и Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

«Журналист: На свадьбе у «смотрящего» за Минюстом Андрея Довбенко вы общались со «смотрящим» за ГАСИ Юрием Горовым. Как вы с ним познакомились? Ваврыш: Он работал когда-то в городской администрации, в одном из управлений коммунального хозяйства. Я его видел на совещаниях. Журналист: 5 долларов за «квадрат» в ГАСИ вы каждый раз платили? Ваврыш: Трудный вопрос», – отвечает на вопрос журналиста «ЭП» Ваврыш.

Ранее стало известно, что бывший чиновник КГГА при Януковиче и собственник скандальной компании SAGA Development Андрей Ваврыш, опасаясь ареста, срочно покинул Украину и перебрался в Хорватию. Андрей Ваврыш является звеном коррупционной цепи, которую выстраивает бывший смотрящий за Киевом Вадим Столар. Формально Вадим Столар является владельцем компании «Укржилбуд», но фактически в течение 2015-2019 гг. возглавлял «теневой» центр принятия решений городской власти Киева. Сейчас влияние Столара сократилось и он объединил усилия с Андреем Ваврышем. К группе Столара причисляют партнеров Ваврыша по бизнесу – это экс-глава офиса президента Андрей Богдан и министр культуры, собственник «Одесской киностудии» Александр Ткаченко. Поддержку Ваврышу-Столару оказывает близкий к олигарху Коломойскому народный депутат Александр Дубинский.