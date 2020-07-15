ВР пересмотрит результаты голосования за легализацию игорного бизнеса

Верховная Рада в пятницу, 17 июля, рассмотрит проекты постановлений №2285-д-П и №2285-д-П1 об отмене результатов голосования за легализацию игорного бизнеса.

Об этом председатель фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия рассказал журналистам.

- Надо еще провести комитет, чтобы через комитет в зале проголосовать за отмену этих постановлений (об отмене результатов голосования за легализацию игорного бизнеса), я думаю что в пятницу все эти вопросы будут решены и можно будет давать президенту на подпись, – сказал он.

Согласно законодательству, пока Рада не рассмотрит данные проекты постановления, председатель парламента Дмитрий Разумков не имеет права подписывать соответствующий закон.

Он также сообщил, что из-за того, что легализация игорного бизнеса была проголосована, Рада не будет проводить внеочередные заседания для рассмотрения других вопросов, а перенесет их на утренние пленарные заседания.

Во вторник Рада легализовала игорный бизнес, тогда же были зарегистрированы 2 постановления об отмене результатов голосования за легализацию игорного бизнеса.