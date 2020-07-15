Племянница Трампа написала книгу о его комплексах и дедушке-социопате

В США вышла очередная книга, которая может нанести еще один удар по имиджу американского президента.

Родная племянница американского лидера Мэри Трамп в своей книге «Слишком много и никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире», уверяет, что из-за негативного влияния своего отца Дональд Трамп не умеет сопереживать людям и страдает от большого количества комплексов.

Об этом передает ТАСС.

Автор книги, будучи доктором клинической психологии, допустила, что Трампу присуща самовлюбленность, однако чтобы это выяснить, необходимо провести дополнительные исследования.

«У Трампа имеются все девять клинических признаков самовлюбленности. Патологии Дональда носят комплексный характер, а его поведение порой настолько необъяснимо, что для того, чтобы поставить точный и взвешенный диагноз, потребовалось бы проведение целого набора психологических и нейрофизиологических тестов, на которые он никогда не согласится… Его самолюбие очень хрупкое и постоянно должно чем-то подкрепляться, потому что глубоко внутри он отдает себе отчет в том, что не является тем, кем хочет казаться», – пишет Мэри.

По ее словам, причиной этого являются отношения с отцом, которого автор называет «социопатом».

«Ограничивая доступ Дональда к собственным чувствам и называя их зачастую неприемлемыми, Фредерик Трамп – старший извратил восприятие сыном мира и нарушил его способность существовать в нем», – пишет родственница президента США.

По мнению племянницы главы американского государства, «деньги и влияние отца» способствовали тому, что Дональд Трамп не сомневается в значимости собственной фигуры. «Дональд большую часть своей взрослой жизни существовал в условиях четко заданных рамок», – отметила Мэри и добавила, что такие же условия созданы для Трампа и в Белом доме.

«Поэтому не представляется возможным понять, насколько он способен был бы процветать или, по крайней мере, выживать, оставшись один на один с настоящим миром», – считает автор.

Напомним, младший брат президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, Роберт, просил суд наложить запрет на издание книги Мэри Трамп. Однако суд встал на сторону автора произведения.