Тимур Хромаєв знов у полі зору НАЗК

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Тимур Хромаєв, в черговий раз став об‘єктом перевірки Національного агенства з питань запобігання корупції. У березні 2019 року , НАЗК вже перевіряло діяльність Тимура Хромаєва,як голови НКЦПФР та винисло припис [...]

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Тимур Хромаєв, в черговий раз став об‘єктом перевірки Національного агенства з питань запобігання корупції.

У березні 2019 року , НАЗК вже перевіряло діяльність Тимура Хромаєва,як голови НКЦПФР та винисло припис про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших порушень закону .



Порушення стосувалось незаконного призначення заступника директора одного з Департаментів НКЦПФР, без проведення спеціальної перевірки, передбаченої законодавством.

В черговий раз НАЗК звернуло увагу на Тимура Хромаєва у вересні 2019 року, в рамках перевірки поданої ним електронної декларації за 2017 рік. При поданні вищезгаданої декларації, був порушений Закон України «Про запобігання корупції» (https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/06.09-2918.pdf)

Так, у декларації за 2017 рік, голова НКЦПФР надав недостовірну інформацію в розділах «Об‘єкти нерухомості», «Цінне рухоме майно(транспортні засоби)», «Доходи» та «Цінні папери».

Зокрема, в розділі «Цінні папери», голова НКЦПФР, надав недостовірні дані про вартість акцій офшорної компанії Bezerius Holdings Limited (о.Кіпр), де він є бенефіціаром. Також було приховано реальну вартість боргових державних облігацій, які придбала його дружина, відома телеведуча – Марія Ефросініна.

В розділі «Об‘єкти нерухомості», пан Хромаєв забув вказати земельні ділянки та інші об‘єкти нерухомості, які належать його родині.

На жаль, практика приховування своїх статків високопосадовцями, продовжується, а створення офшорних компаній не втрачає своєї популярності.

Окрім того, з відкритих джерел відомо, що офшорні компанії Тимура Хромаєва, працюють на ринку, який він сам регулює (https://ua.112.ua/ekonomika/holova-nktspfr-khromaiev-zadeklaruvav-tsilyi-riad-ofshoriv-iaki-pratsiuiut-na-rynku-iakyi-vin-sam-rehuliuie-350237.html).

Источник: