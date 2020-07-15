Ультраправые радикалы угрожают украинской журналистке, отказавшейся от российского гражданства

Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявляет о том, что независимая украинская журналистка Катерина Сергацкова получает угрозы убийства.

Об этом говорится в сообщении организации.

«Украинская журналистка, которая писала о предполагаемом влиянии ультраправых групп на организацию, проверяющую факты, получает угрозы убийства, и ее личная информация была опубликована в Интернете», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Сергацкова, соучредитель интернет-издания «Заборона», подвергалась нападкам в Facebook, где люди размещали информацию в ней, включая ее домашний адрес, фотографию ее дома и фотографии ее 5-летнего сына.

Сергацкова рассказала, что она связалась с адвокатом, чтобы подать в полицию отчет о постах.

«Журналистам не нужно бояться за свою жизнь из-за того, что они сообщают. Украинские власти должны немедленно расследовать эти угрозы и обеспечить безопасность Сергацковой и ее семьи», – сказал Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.

Указано, что 3 июля в «Заборона» была опубликована статья, в которой подробно описывались предполагаемые дружеские отношения между лидерами крайне правых или неонацистских групп и директорами некоммерческой организации StopFake, цель которой – остановить распространение ложной информации об Украине.

В статье «Заборона» цитировалось несколько комментаторов, которые предположили, что эти дружеские отношения повлияли на редакционный выбор StopFake, который, по их словам, стал более националистическим и сочувствующим крайне правым в последние годы.

StopFake ответил заявлением, оспаривающим претензии, утверждая, что они были частью более широкой тенденции «преследования и запугивания со стороны пророссийских СМИ».

Но вскоре эта размолвка была подхвачена онлайн-комментаторами, которые угрожали Сергацковой за то, что они называли пророссийской пропагандой.

«11 июля 2020 года украинский журналист с более чем 130 000 подписчиков в своем аккаунте в социальной сети опубликовал фотографию Сергацковой с ее сыном, опубликовал подробности о ее личной жизни и предположил, что она работает в российских спецслужбах. В комментариях к этому сообщению пользователи угрожали ей смертью и физическим насилием и опубликовали ее адрес, а также фотографии ее дома. Хотя пост, по-видимому, был удален, журналист продолжал писать другие оскорбления и ложные сведения о Сергацковой, которые были широко распространены», – говорится в сообщении.

Указано, что большое количество постов упоминало гражданство Сергацковой как основание для угроз и обвинений.

Отмечается, что Сергацкова родом из России, отказалась от своего российского гражданства, чтобы стать гражданкой Украины в 2015 году.

Также она получила несколько наград за свои репортажи о конфликте на востоке Украины и в других местах.

Сергацкова заявила, что раньше подверглась онлайн-преследованиям, особенно за расследование работы украинских служб безопасности.

Но она сказала, что индивидуальный характер и степень преследования на этот раз заставили ее бояться.