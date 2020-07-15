НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
14:20 15 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ультраправые радикалы угрожают украинской журналистке, отказавшейся от российского гражданства

Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявляет о том, что независимая украинская журналистка Катерина Сергацкова получает угрозы убийства.

Об этом говорится в сообщении организации.

«Украинская журналистка, которая писала о предполагаемом влиянии ультраправых групп на организацию, проверяющую факты, получает угрозы убийства, и ее личная информация была опубликована в Интернете», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Сергацкова, соучредитель интернет-издания «Заборона», подвергалась нападкам в Facebook, где люди размещали информацию в ней, включая ее домашний адрес, фотографию ее дома и фотографии ее 5-летнего сына.

Сергацкова рассказала, что она связалась с адвокатом, чтобы подать в полицию отчет о постах.

«Журналистам не нужно бояться за свою жизнь из-за того, что они сообщают. Украинские власти должны немедленно расследовать эти угрозы и обеспечить безопасность Сергацковой и ее семьи», – сказал Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.

Указано, что 3 июля в «Заборона» была опубликована статья, в которой подробно описывались предполагаемые дружеские отношения между лидерами крайне правых или неонацистских групп и директорами некоммерческой организации StopFake, цель которой – остановить распространение ложной информации об Украине.

В статье «Заборона» цитировалось несколько комментаторов, которые предположили, что эти дружеские отношения повлияли на редакционный выбор StopFake, который, по их словам, стал более националистическим и сочувствующим крайне правым в последние годы.

StopFake ответил заявлением, оспаривающим претензии, утверждая, что они были частью более широкой тенденции «преследования и запугивания со стороны пророссийских СМИ».

Но вскоре эта размолвка была подхвачена онлайн-комментаторами, которые угрожали Сергацковой за то, что они называли пророссийской пропагандой.

«11 июля 2020 года украинский журналист с более чем 130 000 подписчиков в своем аккаунте в социальной сети опубликовал фотографию Сергацковой с ее сыном, опубликовал подробности о ее личной жизни и предположил, что она работает в российских спецслужбах. В комментариях к этому сообщению пользователи угрожали ей смертью и физическим насилием и опубликовали ее адрес, а также фотографии ее дома. Хотя пост, по-видимому, был удален, журналист продолжал писать другие оскорбления и ложные сведения о Сергацковой, которые были широко распространены», – говорится в сообщении.

Указано, что большое количество постов упоминало гражданство Сергацковой как основание для угроз и обвинений.

Отмечается, что Сергацкова родом из России, отказалась от своего российского гражданства, чтобы стать гражданкой Украины в 2015 году.

Также она получила несколько наград за свои репортажи о конфликте на востоке Украины и в других местах.

Сергацкова заявила, что раньше подверглась онлайн-преследованиям, особенно за расследование работы украинских служб безопасности.

Но она сказала, что индивидуальный характер и степень преследования на этот раз заставили ее бояться.

Источник:

Новости по теме

Месси признан самым эффективным бомбардиром столетия

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим игроком XXI века по соотношению голов к проведенным матчам на клубном уровне.

Нардепам запретили нанимать консультантов без образования

Верховная Рада отказалась разрешать депутатам парламента нанимать себе помощников-консультантов без среднего специального или высшего образования.

В Киеве на улице нашли мертвым полковника СБУ

В Киеве нашли мертвым следователя Службы безопасности по особо важным делам Романа Закладного.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
В США рекордный дефицит бюджета

13:30 Мир

Под Никополем закрыли понтонную переправу возле разрушенного моста

13:00 Украина

Украина изменила протокол лечения коронавируса

10:50 Украина

В Киеве раскрыто убийство священника УПЦ МП пятилетней давности

07:21 Украина

Форварда белорусского женского клуба заподозрили в том, что он – мужчина

21:02 Мир

Сериал «Беги» от HBO был закрыт после первого сезона

20:36 Украина

Стала известна причина, по которой Александр Гвоздик прекратил свою карьеру

19:59 Украина

Ученые обнаружили арктические джунгли мелового периода

19:21 Мир

За пьяное вождения хотят ужесточить наказание

18:59 Украина

Мечети быть: Президент Турции заявил, что мнение других стран не повлияет на превращение Святой Софии в мечеть

18:21 Мир

Опальный священник РПЦ потребовал от Путина передать ему всю власть в России

17:58 Мир

Новости | Слоты