ОБСЕ впервые не пришлет наблюдателей на выборы в Беларусь

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) поясняется, что ОБСЕ не получила официального приглашения от властей Беларуси.

«Отсутствие своевременного приглашения более чем через два месяца после объявления выборов не позволило БДИПЧ наблюдать за ключевыми аспектами избирательного процесса», — заявила директор БДИПЧ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.

В то же время директор БДИПЧ выразила глубокую обеспокоенность сообщениями о том, что потенциальных кандидатов в президенты запугивали, а оппозиционных активистов арестовывали.

«Защита основных свобод собраний и выражения мнений является предварительным условием для проведения подлинно демократических выборов», — сказала она.

С 1995 года Запад не признал ни одни выборы в Беларуси честными и справедливыми.

Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа 2020 года, и впервые за все время 26-летнего правления Александра Лукашенко их результат может быть непредсказуемым.

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