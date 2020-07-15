Британская культуристка, снимавшаяся в порно, умерла в 43 года
Бывшая культуристка и звезда кино для взрослых Джоанна Томас умерла в своем доме в Корнуолле.
Она была найдена мертвой в своем доме в Камборне еще в апреле, но сообщения о ее смерти появились только недавно, пишет Daily Mail.
В последние годы спортсменка тяжело болела. Она боролась с остеоартрозом и с трудом передвигалась по дому.
Британка отправилась в Америку, чтобы продолжить свою карьеру в Форт-Лодердейле, штат Флорида, после того, как увлеклась спортом в возрасте 14 лет.
Джоанна Томас стала самой молодой женщиной, получившая право выступать на профессиональных соревнованиях под эгидой Международной федерации бодибилдинга (IFBB), в 21 год. Она побеждала в нескольких крупных соревнованиях, а также участвовала в главном турнире в профессиональном бодибилдинге «Мисс Олимпия».
В период с 1997-го по 2007 годы она снималась в порнофильмах.
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