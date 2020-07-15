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18:07 15 Июля 2020 Просмотров 241   КомментариевКомментарии

Британская культуристка, снимавшаяся в порно, умерла в 43 года

Бывшая культуристка и звезда кино для взрослых Джоанна Томас умерла в своем доме в Корнуолле.

Она была найдена мертвой в своем доме в Камборне еще в апреле, но сообщения о ее смерти появились только недавно, пишет Daily Mail.

В последние годы спортсменка тяжело болела. Она боролась с остеоартрозом и с трудом передвигалась по дому.

Британка отправилась в Америку, чтобы продолжить свою карьеру в Форт-Лодердейле, штат Флорида, после того, как увлеклась спортом в возрасте 14 лет.

Джоанна Томас стала самой молодой женщиной, получившая право выступать на профессиональных соревнованиях под эгидой Международной федерации бодибилдинга (IFBB), в 21 год. Она побеждала в нескольких крупных соревнованиях, а также участвовала в главном турнире в профессиональном бодибилдинге «Мисс Олимпия».

В период с 1997-го по 2007 годы она снималась в порнофильмах.

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Тэги: порно, культуризм

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