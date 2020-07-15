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19:35 15 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Власти Токио выпустили обучающее видео для посетителей ночных клубов

Встревоженные вспышкой коронавирусной инфекции в ночных клубах японской столицы, власти Токио выпустили обучающие видео.

Видео выпущено Токийским государственным бюро социального обеспечения и общественного здравоохранения, сообщает Reuters.

Какие симптомы COVID-19? Каковы расходы на лечение? Как часто нужно дезинфицировать руки? Таковы некоторые из вопросов, поставленных в трех видеороликах.

Поскольку правительство в конце мая отменило чрезвычайное положение, в ночных клубах в районах «красных фонарей» Кабукичо и Икебукуро недавно была отмечена вспышка COVID-19. Большинство инфицированных – в возрасте от 20 до 30 лет.

Власти Токио призвали ночные клубы следовать правилам безопасности. А министр экономики Японии Ясутоши Нисимура предупредил, что ночные клубы могут быть закрыты, если они не будут соблюдать необходимые меры предосторожности.

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Тэги: Япония, ночной клуб, коронавирус

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