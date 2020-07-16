Великобритания обвинила России во мешательстве в выборы 2019 года
С заявлением выступил министр иностранных дел Доминик Рааб. 12 декабря 2019 года в Великобритании состоялись досрочные выборы в парламент.
«Мы почти наверняка можем сказать, что российские действующие лица стремились вмешаться в выборы 2019 года путем распространения в интернете незаконно полученных ими правительственных документов», – сказал министр, пояснив, что речь идет о бумагах, связанных с соглашением между Великобританией и США о свободной торговле.
Как утверждают в Лондоне, ссылаясь на проведенное расследование, «чувствительные» документы были похищены перед выборами и распространялись через социальный новостной сайт Reddit.
«В то время как нет никаких свидетельств широкомасштабной российской кампании против нашей избирательной системы, любая попытка вмешательства в демократический процесс абсолютно неприемлема», – заявил Рааб, подчеркнув, что правительство оставляет за собой право в будущем принять в отношении Москвы соответствующие меры.
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«Если Россия попытается подорвать наши демократические процессы, мы примем ответные меры», – подчеркнул Помпео.
Россия организовала спецоперацию, чтобы переложить вину за вмешательство в выборы США в 2016 году на Украину и отвлечь внимание от себя.
Около 6500 аккаунтов в Twitter были созданы в России для поддержки Лейбористской партии Великобритании и ее лидера перед выборами, сообщает Sunday Times.