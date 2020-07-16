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Главная » Мир » Экономика
16:55 16 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Китайская экономика первой в мире возобновила рост после пандемии

По итогам второго квартала ВВП страны увеличился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статистическое управление Китая сообщило, что по итогам второго квартала ВВП страны увеличился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

При этом, опрошенные Reuters аналитики ожидали роста на 2,5%.

Таким образом, экономика Китая, который стал эпицентром распространения коронавируса и раньше всех ввел карантинные мероприятия, стала первой экономикой в ​​мире, которая начала восстанавливаться после пандемии.

Благодаря росту во втором квартале Китая удалось избежать рецессии, ведь в первом квартале ВВП сократился на 6,8%. Впрочем, по итогам первой половины 2020 китайский ВВП все же сократился на 1,6%.

Напомним, в апреле экономика Китая сократилась впервые за 30 лет подсчета – квартальный спад достиг 6,8%. Для сравнения: за три последних месяца 2019 года, экономика КНР выросла на 6% в годовом выражении.

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Тэги: Китай, коронавирус

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