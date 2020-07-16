В ВОЗ назвали причины роста коронавируса в Украине

Показатели заболеваемости коронавирусом в Украине растут из-за увеличения тестирования и несоблюдения гражданами карантина, считают в ВОЗ.

Глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт считает, что заболеваемость коронавирусом в Украине растет из-за двух причин, пишет РБК-Украина в четверг, 16 июля.

Первой причиной он назвал увеличение тестирования на коронавирус. Если три месяца назад это была тысяча тестов, то сегодня можно проводить 13 тысяч ПЦР-тестов.

«В то же время, если мы посмотрим на поведение людей, то увидим, что они стали более расслабленными», – отметил Хабихт.

Из-за этого люди не придерживаются социальной дистанции – это составляет определенные риски.

«Поэтому, если все будет продолжаться в том же русле, то, я думаю, количество случаев будет расти не только благодаря расширению тестирования, но и из-за поведения людей», – добавил он.

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