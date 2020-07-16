Зеленский приехал в Раду и призвал депутатов не ссориться

В парламенте проходит торжественное заседание к 30-й годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде на торжественном заседании по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины в четверг, 16 июля.

«Уважаемые друзья! Хватит ссор и раздора. Хватит манипуляций и политических игрищ. Нечего делить украинцев и делиться самим. На власть или оппозицию, левых или правых, красных или синих. Нужно перестать быть политиками. Время – стать государственными деятелями. Людьми, имеющими не большой аппетит, а большую мечту – о единой, сильной и непобедимой Украине. Это – моя мечта и моя цель. Уверен, что и ваша тоже», – обратился он к депутатам.

Также он заявил, что Украина шесть лет борется против российского агрессора.

«Дорогие украинцы! Сегодня, шестой год подряд, мы защищаем свой суверенитет от российской агрессии. Мы платим за это высокую цену – жизнь наших граждан. Сегодня весь цивилизованный мир признает, что Украина делает все для наступления такого желаемого мира. Справедливого мира. Мира в нашем понимании этого слова. Именно того мира, где государственный суверенитет будет господствовать в реальности, не на бумаге. Да. Мы потеряли часть территории, мы потеряли своих людей. И к сожалению, мы не можем вернуть погибших. Но должны вернуть все свои территории. Вернуть веру в правду и справедливость. Чтобы то, ради чего погибли наши герои – никогда не оказалось бесполезным», – заявил президент.

Он уверен, что это возможно, если украинцы объединятся так же, как и 30 лет назад.

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