Город в США согласился выплачивать репарации темнокожим
Прямая раздача денег потомкам чернокожих не предусмотрена. Будут финансироваться различные сферы и создаваться рабочие места.
В США местные власти города Ашвилл в штате Северная Каролина извинились за роль города в рабстве и дискриминации и проголосовали за выплату репараций чернокожим. Об этом сообщает ABC News.
Резолюцию приняли семь местных представителей единогласно. Согласно ей, власти города будут инвестировать в районы, где сохраняются проблемы дискриминации. Прямая раздача денег потомкам рабов не предусмотрена.
Под репарациями подразумевается финансирование системы здравоохранения и образования, увеличение строительства доступного жилья, а также создание новых рабочих мест для чернокожих.
Отмечается, что в комиссию по возмещению ущерба войдут местные жители, бизнесмены и представители местных властей.
В Ашвилле белые составляют около 80 процентов населения от общего числа в 90 тысяч.
Новости по теме
В годовом измерении дефицит бюджета Соединенных Штатов вырос в сто раз и продолжает увеличиваться.
Жертвой подростка-расиста стал футболист из лондонского клуба «Кристал Пэлас» – ивуариец Уилфрид Заа.
Солидное американское издание собирается из-за протестов против расовой дискриминации писать в статьях слово «черный» с заглавной буквы. Это правило не коснется слова «белый».