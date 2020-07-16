Город в США согласился выплачивать репарации темнокожим

Прямая раздача денег потомкам чернокожих не предусмотрена. Будут финансироваться различные сферы и создаваться рабочие места.

В США местные власти города Ашвилл в штате Северная Каролина извинились за роль города в рабстве и дискриминации и проголосовали за выплату репараций чернокожим. Об этом сообщает ABC News.

Резолюцию приняли семь местных представителей единогласно. Согласно ей, власти города будут инвестировать в районы, где сохраняются проблемы дискриминации. Прямая раздача денег потомкам рабов не предусмотрена.

Под репарациями подразумевается финансирование системы здравоохранения и образования, увеличение строительства доступного жилья, а также создание новых рабочих мест для чернокожих.

Отмечается, что в комиссию по возмещению ущерба войдут местные жители, бизнесмены и представители местных властей.

В Ашвилле белые составляют около 80 процентов населения от общего числа в 90 тысяч.

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