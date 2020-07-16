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23:00 16 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Рада внесла правки в избирательный кодекс

Депутаты решили внести изменения в избирательное законодательство в преддверии предвыборной кампании.

Верховная Рада за день до летних каникул и за 101 день до местных выборов внесла правки в избирательное законодательство. За закон во втором чтении проголосовали 308 нардепов.

В целом к законопроекту подали около 4000 правок, но приняты были только некоторые из них.

В частности, установлен предел для самовыдвижения в 10 тысяч населения (партизация). В городах с большим населением будет пропорциональная система с открытыми списками.

Также решили не менять так называемый кандидатский минимум для продвижения кандидата в территориальном избирательном округе и оставили его на уровне 25%. Предлагали 5% и 50%. Таким образом остались закрытые списки.

Также парламент изменил форму избирательного бюллетеня. Размер залога кандидатов снизили в девять раз.

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Тэги: ВР, правки, избирательный кодекс

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