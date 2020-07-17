«Золотой мальчик» запорожской полиции: копы жестко приняли экс-главу полицейского главка

Пьяный, раздраженный и избитый – на днях некогда крайне перспективный правоохранитель был задержан коллегами.

В сеть попало видео того, как пьяный и раздраженный экс-начальник областного главка полиции Олег Золотоноша сидит в каком-то отделе, закованный в наручники. Судя по всему, это не ролевые игры, а вполне себе реальное задержание – Золотоношу опрашивают на суржике, а сам он что-то лопочет о своих прошлых достижениях.

Достижений когда-то было действительно немало – 39-летний полковник успел не только проконтролировать (поговаривают, не без своего интереса) разворовывание бюджетных средств в Днепропетровской области, где он в совсем юные для правоохранителя годы уже занимал начальственные должности, но и сфабриковать массу дел в Запорожской области.

Разместившие видео журналисты утверждают, что Золотоноша именно потому и лишился должности в Запорожской области, что уж слишком откровенно выдумывал преступные схемы там, где их никогда не было. При этом на реальные преступления глаза закрывал.

Сейчас Золотоноша, 15 июля вроде бы заявивший, что его избили полицейские, работает в Днепропетровском университете внутренних дел. И если в молодости он там работал 1-м проректором, то теперь обычным доцентом.