Полковника СБУ в Киеве убили случайные «гопники»

Ночью 15 июля во дворах на улице Иорданской в Киеве местные жители обнаружили бездыханное тело мужчины.

Погибшим оказался «важняк» СБУ, полковник Роман Закладный. Тогда журналисты и источники в следствии озвучивали сразу несколько причин смерти офицера спецслужб.

17 июля Офис генпрокурора сообщил о задержании двух подозреваемых в нападении на полковника — ими оказались ранее судимые местные жители, пишет Головна.

Согласно официальной версии следствия, 14 июля, приблизительно в 23-30, подозреваемые напали на прохожего, которым оказался Закладный. Один из них нанес удар по голове жертвы, а когда мужчина упал, разбойники обобрали его, завладев телефоном, сумкой и документами.

Известно, что один из задержанных находится под судом за совершение кражи, второй — ранее судим за нанесение тяжких телесных повреждений.

Совершенное подозреваемыми преступление предварительно квалифицировано как разбой, сопровождавшийся смертельными побоями. Согласно этой квалификации, задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.