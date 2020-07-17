Полковника СБУ в Киеве убили случайные «гопники»
Ночью 15 июля во дворах на улице Иорданской в Киеве местные жители обнаружили бездыханное тело мужчины.
Погибшим оказался «важняк» СБУ, полковник Роман Закладный. Тогда журналисты и источники в следствии озвучивали сразу несколько причин смерти офицера спецслужб.
17 июля Офис генпрокурора сообщил о задержании двух подозреваемых в нападении на полковника — ими оказались ранее судимые местные жители, пишет Головна.
Согласно официальной версии следствия, 14 июля, приблизительно в 23-30, подозреваемые напали на прохожего, которым оказался Закладный. Один из них нанес удар по голове жертвы, а когда мужчина упал, разбойники обобрали его, завладев телефоном, сумкой и документами.
Известно, что один из задержанных находится под судом за совершение кражи, второй — ранее судим за нанесение тяжких телесных повреждений.
Совершенное подозреваемыми преступление предварительно квалифицировано как разбой, сопровождавшийся смертельными побоями. Согласно этой квалификации, задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.
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