Украину переделили – районов стало намного меньше

В Украине завершена территориально-административная реформа, которая позволит сэкономить.

В частности, в АР Крым и областях создадут 136 районов, из них 17 – на временно оккупированной территории АРК, Донецкой и Луганской областей. При этом существующие 490 районов ликвидируются.

В постановлении указано, что границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав соответствующего района.

«Выборы депутатов районных советов районов, ликвидированных в соответствии с этим постановлением, не проводятся», – указано в документе.

Согласно документу, ликвидация и образование районов на временно оккупированных территориях АР Крым, Донецкой и Луганской областей проводится по возвращении этих территорий под общую юрисдикцию Украины.

Образование новых районов не требует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов.

По предварительным оценкам, уменьшение количества районных советов приведет к снижению расходов местных (районных) бюджетов: в 2021 году – на 1,4 млрд грн, в 2022 году – на 1,4 млрд грн, а в 2023 году – на 1,5 млрд грн.

Отметим, Кабинет министров перешел к новому этапу реформы децентрализации по формированию субрегионального уровня, на котором планируется втрое сократить количество районов.Так, в Автономной Республике Крым предусмотрено создание 10 районов – Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Евпаторийского, Керченского, Курманского, Перекопского, Симферопольского, Феодосийского и Ялтинского.

В Винницкой области создается 6 районов: Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Могилев-Подольский, Тульчинский, Хмельницкий.

В Волынской области предусмотрено создание 4 районов – Владимир-Волынского, Камень-Каширского, Ковельского и Луцкого.

В Днепропетровской области предусмотрено создание 7 районов – Днипровского, Каменского, Криворожского, Никопольского, Новомосковского, Павлоградского, Синельниковского.

В Донецкой области создается 8 районов: Бахмутский, Волновахский, Горловский, Донецкий, Кальмиухский, Краматорский, Мариупольский, Покровский.

В Житомирский области предусмотрено создание 4 районов – Бердичевского, Житомирского, Коростенского и Новоград-Волынского.

В Закарпатской области создается 6 районов: Береговский, Мукачевский, Раховский, Тячевский, Ужгородский и Хустский.

В Запорожской области предусмотрено создание 5 районов – Бердянского, Васильевского, Запорожского, Мелитопольского и Пологовского.

В Ивано-Франковской создается 6 районов: Верховинский, Ивано-Франковский, Калужский, Коломыйский, Косовский и Надворнянский.

В Киевской области предложено создать 7 районов: Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Бучанский, Вышгородский, Обуховский и Фастовский.

В Кировоградской области создается 4 района: Головановский, Кропивницкий, Новоукраинский и Александрийский.

В Луганской области предложено создание 8 районов – Алчевского, Довжанского, Луганского, Ровеньковского, Сватовского, Северодонецкого, Старобельского, Щастинского.

Во Львовской области создается 7 районов: Дрогобицкий, Золочевский, Львовский, Самбирский, Стрийский, Червоноградский, Яворовский.

В Николаевской области создается 4 района: Баштанский, Вознесенский, Николаевский и Первомайский.

В Одесской области предлагается создать 7 районов: Березовский, Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Одесский, Подольский и Раздельнянский.

В Полтавской области создается 4 района: Кременчугский, Лубенский, Миргородский и Полтавский.

В Ривненской области создается 4 района: Варашский, Дубенский, Ривненский, Сарненский.

В Сумской области предусмотрено создание 5 районов: Конотопского, Охтырского, Роменского, Сумского и Шосткинского.

В Тернопольской области создается 3 района: Кременецкий, Тернопольский, Чортковский.

В Харьковской области создается 7 районов: Богодуховский, Изюмский, Красноградский, Купьянский, Лозовский, Харьковский и Чугуевский.

В Херсонской области предусмотрено создание 5 районов: Бериславского, Генического, Каховского, Скадовского и Херсонского.

В Хмельницкой области создается 3 района: Каменец-Подольский, Хмельницкий и Шепетовский.

В Черкасской области предусмотрено создание 4 районов: Звенигородского, Золотоношского, Уманского и Черкасского.

В Черновицкой области создается 3 района: Вижницкий, Днистровский и Черновицкий.

В Черниговской области создается 5 районов: Корюковский, Нежинский, Новгород-Сиверский, Прилуцкий и Черниговский.

12 июня Кабинет Министров предложил Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 10 в Крыму и 7 на оккупированных территориях Донбасса.

10 июля Комитет Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал парламенту создать 133 укрупненных района вместо нынешних 490.

Позже профильный комитет пересмотрел соответствующий проект постановления, предложив парламенту создать 136 укрупненных района вместо нынешних 490.