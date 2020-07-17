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18:06 17 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЕС ждет, что Россия признает свою причастность к катастрофе MH17

Евросоюз опубликовал заявление Высокого представителя в связи с годовщиной катастрофы малазийского «Боинга».

В заявлении говорится, что Евросоюз ждет, что Россия признает свою причастность и «будет полностью способствовать усилиям по установлению ответственности».

Также Высокий представитель от имени Евросоюза выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе и подчеркнул поддержку обеспечения правосудия жертвам и их родственникам и привлечения к ответственности причастных в соответствии с Резолюцией Совбеза ООН № 2166.

Посольство США в Украине опубликовало на своей странице в Twitter заявление, в котором призвало Россию сотрудничать со следствием и помогать усилиям по установлению ответственности за катастрофу в соответствии с резолюцией Совбеза ООН № 2166, а также выразило соболезнования семьям и друзьям погибших.

17 июля – шестая годовщина катастрофы «Боинга» Малайзийских авиалиний над Донбассом. Самолет, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на территории, которую контролировали поддерживаемые Россией сепаратисты так называемой ДНР. Погибли 298 человек – все, кто был на борту. Больше всего жертв среди граждан Нидерландов. Международная следственная группа установила, что «Боинг» был сбит из установки «Бук», переправленной на восток Украины из российской военной части.

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Тэги: Россия, катастрофа MH17

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