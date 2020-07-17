Американскую школьницу отправили в тюрьму за невыученные уроки
Судья из Мичигана решил отправить 15-летнюю афроамериканку Грейс в тюрьму за «невыполненную домашнюю работу».
Долгое время широкой публике об этом деле ничего не было известно, но несколько дней назад об инциденте рассказало издание ProPublica, сообщает BBC.
У Грейс были проблемы с законом. Ее обвинили в нападении и краже. В середине апреля она была приговорена к испытательному сроку в ходе судебного заседания по делам несовершеннолетних. Одним из его условий было то, что она должна добросовестно выполнять школьные домашние задания.
Начало ее испытательного срока совпал по времени с пандемией коронавируса, когда учебные заведения перешли на дистанционное обучение.
Ее адвокаты говорят, что девушке давно диагностировали синдром дефицита внимания, и ей было особенно непросто приспособиться к новому формату обучения, когда она оказалась без поддержки и надзора учителей.
Накануне возле школы девушки, а также под зданием местного суда собрались сотни людей – в частности учителя и ученики, которые выражали девушке свою поддержку.
В Верховном суде штата Мичиган уже пообещали пересмотреть дело в ближайшее время.
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