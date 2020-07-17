Американскую школьницу отправили в тюрьму за невыученные уроки

Судья из Мичигана решил отправить 15-летнюю афроамериканку Грейс в тюрьму за «невыполненную домашнюю работу».

Протестующие выражали девушке свою поддержку



Долгое время широкой публике об этом деле ничего не было известно, но несколько дней назад об инциденте рассказало издание ProPublica, сообщает BBC.

У Грейс были проблемы с законом. Ее обвинили в нападении и краже. В середине апреля она была приговорена к испытательному сроку в ходе судебного заседания по делам несовершеннолетних. Одним из его условий было то, что она должна добросовестно выполнять школьные домашние задания.

Начало ее испытательного срока совпал по времени с пандемией коронавируса, когда учебные заведения перешли на дистанционное обучение.

Ее адвокаты говорят, что девушке давно диагностировали синдром дефицита внимания, и ей было особенно непросто приспособиться к новому формату обучения, когда она оказалась без поддержки и надзора учителей.

Накануне возле школы девушки, а также под зданием местного суда собрались сотни людей – в частности учителя и ученики, которые выражали девушке свою поддержку.

В Верховном суде штата Мичиган уже пообещали пересмотреть дело в ближайшее время.

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