Первая ракетка Украины выиграла турнир в Берлине
Элина Свитолина стала победительницей выставочного турнира Bett 1 Aces в Берлине. В финале она победила чешку Квитову.
В финале украинка сломала сопротивление 12-й ракетки мира чешки Петры Квитовой – 3: 6, 6: 1, 10: 5.
Поединок продолжался час и 29 минут.
Уже завтра в столице Германии стартует второй этап. Игры будут проходить на хардовом покрытии.
Первая соперница Свитолиной определится в поединке Севастова – Бертенс.
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