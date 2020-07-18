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07:06 18 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Первая ракетка Украины выиграла турнир в Берлине

Элина Свитолина стала победительницей выставочного турнира Bett 1 Aces в Берлине. В финале она победила чешку Квитову.

В финале украинка сломала сопротивление 12-й ракетки мира чешки Петры Квитовой – 3: 6, 6: 1, 10: 5.

Поединок продолжался час и 29 минут.

Уже завтра в столице Германии стартует второй этап. Игры будут проходить на хардовом покрытии.

Первая соперница Свитолиной определится в поединке Севастова – Бертенс.

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Тэги: теннис, Элина Свитолина

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