Королева Елизавета посвятила в рыцари 100-летнего ветерана
К своему столетнему юбилею Томас Мур собрал 33 млн фунтов стерлингов пожертвований для медиков.
Королева Великобритании Елизавета II в пятницу, 17 июля, посвятила в рыцари Томаса Мура. Церемония состоялась в Виндзорском замке близ Лондона.
Во время церемонии королева использовала шпагу, принадлежавшую ее отцу, королю Георгу VI. Сначала Елизавета легонько коснулась ею правого плеча Мура, а затем левого.
В последние несколько месяцев королева отменила почти все официальные церемонии, но для сэра Тома было сделано исключение, сообщает Daily Mail.
Церемония посвящения состоялась под открытым небом из-за введенных в связи с распространением коронавируса ограничений.
Сообщается, что в апреле в то время ветеран Второй мировой войны Томас Мур начал собирать деньги для Национальной службы здоровья Великобритании. Тогда эпидемия коронавирусной болезни набирала обороты в стране.
Мур к своему столетнему юбилею, который отмечался в конце апреля, решил пройти сто кругов по своему саду и собрать тысячу фунтов стерлингов пожертвований. Видео он демонстрировал в сети Twitter. Однако впоследствии его акция получила популярность и до 20 мая ему удалось собрать почти 33 млн фунтов. Этот поступок принес ему международное признание.
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