Срок давности преступлений времен коммунизма отменили: Польша
Прокуроры Института национальной памяти Польши смогут продолжить привлекать к ответственности людей, ответственных за преступления коммунистического режима в Польше
В Польше отменили срок давности за преступления времен коммунизма 1944-1990 годов. Соответствующий закон подписал президент Анджей Дуда. Об этом сообщает Радио Польша.
Действующие на данный момент нормативные акты предусматривают, что срок давности для преступлений коммунистического режима начинает действовать с 1 августа 1990 года и что наказание прекращается через 40 лет в случае убийства, военного преступления или преступления против человечности и через 30 лет – в случае иного преступления. Таким образом, с 1 августа этого года за другие преступления, не было бы наказания.
Теперь же прокуроры Института национальной памяти Польши смогут продолжить привлекать к ответственности людей, ответственных за преступления коммунистического режима в Польше.
Как сказано в пояснительной записке к закону, «обязанностью демократического государства является осуждение преступления, совершенного при тоталитарном (авторитарном) режиме и не наказанного прежде по политическим мотивам».
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