Во время драки мужчину застрелили
В субботу, 18 июля, в Черновцах во время драки прямо посреди улицы был застрелен мужчина.
Об этом проинформировали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.
Инцидент произошел на улице Небесной Сотни.
“На улице Небесной Сотни в городе Черновцы произошел внезапный спор между мужчинами, который перерос в драку, в результате которой один из участников конфликта был убит из неустановленного оружия”, – сказано в сообщении.
На место инцидента выехали руководство Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, следственно-оперативные группы, сотрудники местной и областной прокуратуры, роты особого назначения и патрульной полиции, а также эксперты-криминалисты.
Известно, что погибший – 58-летний местный житель. При осмотре тела было обнаружено огнестрельное ранение в голову.
На поиски злоумышленника были ориентированы все наряды полиции и введена в действие специальная полицейская операция.
В итоге правоохранители установили личность и разыскали подозреваемого. Им оказался 54-летний уроженец Айзербайджана.
Сейчас мужчина находится в отделении полиции, правоохранители проводят необходимые следственные действия.
Открыто уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство), а также статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.
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