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05:21 19 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Во время драки мужчину застрелили

В субботу, 18 июля, в Черновцах во время драки прямо посреди улицы был застрелен мужчина.

Об этом проинформировали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.

Инцидент произошел на улице Небесной Сотни.

“На улице Небесной Сотни в городе Черновцы произошел внезапный спор между мужчинами, который перерос в драку, в результате которой один из участников конфликта был убит из неустановленного оружия”, – сказано в сообщении.

На место инцидента выехали руководство Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, следственно-оперативные группы, сотрудники местной и областной прокуратуры, роты особого назначения и патрульной полиции, а также эксперты-криминалисты.

Известно, что погибший – 58-летний местный житель. При осмотре тела было обнаружено огнестрельное ранение в голову.

На поиски злоумышленника были ориентированы все наряды полиции и введена в действие специальная полицейская операция.

В итоге правоохранители установили личность и разыскали подозреваемого. Им оказался 54-летний уроженец Айзербайджана.

Сейчас мужчина находится в отделении полиции, правоохранители проводят необходимые следственные действия.

Открыто уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство), а также статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

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