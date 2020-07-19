По делу о хищение средств со строительства Подольского моста было проведено 17 обысков

Полицейские провели обыски у фигурантов производства о хищении бюджетных средств при строительстве столичного Подольского моста.

Как сообщает пресс-служба Национальной Полиции Украины.

«Следователи Главного следственного управления Нацполиции начали досудебное расследование в мае 2019 года на основании уведомления Государственной аудиторской службы Украины. Установлено, что должностные лица распорядителя бюджетных средств, генподрядчика и еще двух предприятий наладили схему хищения бюджетных средств путем завышения объемов и стоимости работ при строительстве столичного Подольского моста», — говорится в сообщении.

Как установили полицейские, в течение 2019-2020 годов фигуранты дела заключили договоры с шестью фирмами на общую сумму более 4 млрд грн. Средства были переведены субподрядным организациям.

В то же время никакие работы не проводились, а часть средств была выведена в теневой оборот.

Вечером в пятницу, 17 июля, в предполагаемого организатора и исполнителей схемы хищения бюджетных средств осуществили 17 санкционированных обысков. Правоохранители обнаружили и изъяли документы, черновые записи и другие носители информации, которая может подтверждать причастность к совершению преступления. Вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Следователи инкриминируют фигурантам ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.