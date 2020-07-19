В Польше провели 30 свадеб, результат – вспышки коронавируса

В Польше с начала июня на 29 свадьбах зафиксировали вспышки коронавируса.

Именно с начала лета в стране разрешили празднование с участием до 150 человек, пишет издание RMF24.

Отмечается, что COVID-19 подхватил 351 человек, а на самоизоляцию отправили 2 333 гостей. Дело в том, что трудно установить контактных лиц инфицированного. Именно поэтому всем приглашенным на празднование приходится идти на карантин.

Больше всего случаев заражения COVID-19 произошло в Малопольском воеводстве. Там в четырех уездах рекомендовали пока отказаться от проведения свадеб.

В польском Департаменте здравоохранения всплеск объясняют тем, что на таких праздниках люди очень часто забывают о мерах предосторожности. «Свадьба – идеальное место для распространения инфекций. Это закрытые комнаты, совместное пение, много людей и сокращение расстояния в меру развития свадьбы», – говорит представитель польской Центральной санитарной инспекции Ян Бондар.

Именно поэтому советуют организовывать празднование на открытом воздухе. Кроме того, людей из группы риска просят сократить время пребывания на празднике.

К слову, общее количество случаев коронавирус в стране с начала эпидемии достигло 39 746, а умерших – 1618.