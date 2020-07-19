Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пообещал, что школы не будут массово закрываться

В Украине с 1 сентября не стоит ожидать массового закрытия школ из-за карантина.

Такое заявление сделал в эфире одного из телеканалов заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

На вопрос, что будет со школами, Ляшко ответил:

«Они заработают с 1 сентября в обычном режиме. Только там, где будет «красная зона», будут закрываться школы. «Красная зона» в этих районах – это не будет что-то чрезвычайное. Мы уже знаем, что такое эпидпорог – условный эпидпорог не такой, какой всегда был для гриппа и других сезонных заболеваний».

Главный санврач пояснил, что, если школа оказывается в «красной зоне», она закрывается на определенный период времени, стабилизируются показатели и школа открывается.

«Широко закрытия школ на территории страны не будет происходить, если не будут превышены пороги по гриппу и гриппоподобным заболеваниям. У нас ежегодно закрываются в областях школы из-за повышения заболеваемости гриппом и гриппоподобными заболеваниями. Там четкая методология, и у нас ежегодно публикуется бюллетень по гриппу и гриппоподобным заболеваниям, который показывает уровень заболеваемости гриппом, и от этого мы уже отталкиваемся», – рассказал он.