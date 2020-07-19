Астрономы показали на фото странное поведение «Черной Дыры»

Астрономы из Массачусетского технологического института сообщили о внезапном исчезновении короны сверхмассивной черной дыры 1ES 1927 + 654, расположенной в 100 миллионах световых лет от Земли.

Потеря короны – привела к резкому падению яркости рентгеновского излучения из окрестностей черной дыры. Яркость упала в 10 тысяч раз за один год. Ученые утверждают, что подобное изменение яркости обычно происходит за многие тысячи и даже миллионы лет.

Возможной причиной внезапного исчезновения короны астрономы считают повреждение магнитного поля. Это могло произойти из-за провалившейся в черную дыру звезды, которую разорвало приливными силами.

После потери короны черная дыра начала медленно собирать материал с внешних краев аккреционного диска. За несколько месяцев – мгновение по космическим меркам – корона восстановилась, а яркость рентгеновского излучения почти достигла первоначальной.

Исследователи впервые наблюдали за потерей и восстановлением короны черной дыры. Проследить за этим удивительным процессом ученые смогли из-за предшествующего события, случайно зафиксированного системой для поиска вспышек сверхновых ASSA-SN. В марте 2018 года яркость черной дыры резко возросла примерно в 40 раз. Раз в несколько месяцев аппараты просматривали область, где находилась черная дыра, пока однажды она резко не лишилась короны.