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Главная » Украина » Происшествия
09:37 19 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У берегов Нигерии пираты захватили украинских моряков

В результате пиратского нападения в Гвинейском заливе было похищено 13 из 19 членов экипажа судна Curacao Trader.

«17 июля 2020 года в результате пиратского нападения на судно Curacao Trader в Гвинейском заливе у берегов Нигерии (200 миль к юго-западу) похищено 13 из 19 членов экипажа. Среди захваченных моряков – четыре гражданина Украины», – рассказали в пресс-службе МИД.

По уточненной информации, с борта танкера пираты похитили шестерых украинских граждан.

Отмечается, что посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела.

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Тэги: украинские моряки, пираты

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