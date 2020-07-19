У берегов Нигерии пираты захватили украинских моряков
В результате пиратского нападения в Гвинейском заливе было похищено 13 из 19 членов экипажа судна Curacao Trader.
«17 июля 2020 года в результате пиратского нападения на судно Curacao Trader в Гвинейском заливе у берегов Нигерии (200 миль к юго-западу) похищено 13 из 19 членов экипажа. Среди захваченных моряков – четыре гражданина Украины», – рассказали в пресс-службе МИД.
По уточненной информации, с борта танкера пираты похитили шестерых украинских граждан.
Отмечается, что посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела.
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