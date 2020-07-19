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12:24 19 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Трамп выступил против обязательного ношения масок

Вопрос ношения защитных масок в США стал очень политизированным. Президент же считает, что тут должна сохраняться «определенная свобода».

Сам Трамп впервые публично появился маске на публике в прошлую субботу

Президент США Дональд Трамп не хочет приказывать американцам носить медицинские маски, сообщает BBC.

«Я хочу, чтобы люди имели некоторую свободу, и я не верю в это», – сказал он в эфире телеканала Fox News.

Отмечается, что такое заявление Трампа появилась после того, как главный специалист по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи призвал губернаторов штатов и местных чиновников «как можно строже» заставить людей носить маски.

Сам Трамп впервые публично появился маске на публике в прошлую субботу.

В отличие от своего мужа Мелания Трамп посещает официальные мероприятия в маске. Первая леди США также накануне призвала американцев продолжать носить маски в общественных места.

В США с начала пандемии выявлено более 3,3 млн случаев заражения коронавирусом.

В июне ВОЗ обновила рекомендации по использованию масок при пандемии СOVID-19.

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Тэги: Трамп, коронавирус, медицинские маски

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