Трамп выступил против обязательного ношения масок
Вопрос ношения защитных масок в США стал очень политизированным. Президент же считает, что тут должна сохраняться «определенная свобода».
Президент США Дональд Трамп не хочет приказывать американцам носить медицинские маски, сообщает BBC.
«Я хочу, чтобы люди имели некоторую свободу, и я не верю в это», – сказал он в эфире телеканала Fox News.
Отмечается, что такое заявление Трампа появилась после того, как главный специалист по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи призвал губернаторов штатов и местных чиновников «как можно строже» заставить людей носить маски.
Сам Трамп впервые публично появился маске на публике в прошлую субботу.
В отличие от своего мужа Мелания Трамп посещает официальные мероприятия в маске. Первая леди США также накануне призвала американцев продолжать носить маски в общественных места.
В США с начала пандемии выявлено более 3,3 млн случаев заражения коронавирусом.
В июне ВОЗ обновила рекомендации по использованию масок при пандемии СOVID-19.
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