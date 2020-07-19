Скандальная эскортница Багирова, помощница Кличко, задержана с наркотиками, – блогер Азарова

18 июля вечером ресторанный комплекc Queen Kyiv устроил шумную вечеринку на барже, где была задержана с наркотиками известная эскортница и блогер Лиля Багирова. Об этом у себя на странице Facebook пишет журналист Анастасия Азарова.

«Сотни, если не тысячи, киевлян стали свидетелями прекрасного зрелища: как по Днепру плыла баржа, где происходила мощная вечеринка. Кто-то мог возмущаться, что происходит очередное нарушение карантинных норм, кто-то искренне завидовать любителям веселой и разгульной жизни. А полиция решила проверить, кто это так громко развлекается. И не зря. В сеть попалась очень интересная рыбка, и не с пустыми руками, а вернее, не с пустыми, карманами. Во время обыска у эскорт-девушки, по совместительству блогерши и неофициальной советницы мэра Киева Виталия Кличко Лили Багировой, изъяли 0,7 граммов порошка белого цвета, который явно был не гипсом и не цементом», – пишет Анастасия Азарова у себя в соцсетях.

Журналистка констатирует, что экспертиза должна установить, сколько граммов и какого вещества изъяли у советницы Кличко и добавляет: «но пока что все это тянет на 309 статью Уголовного кодекса с максимальной санкцией – до восьми лет лишения свободы».

Анастасия Азарова уверяет, что Лиля Багирова сможет выйти сухой из воды, потому что у неё более чем серьезные покровители.

Как утверждают журналисты издания From-UА, которые провели расследование, Багирова – очень близка с продюсером Максимом Бахматовым, который и познакомил её с Кличко. Что интересно, у Багировой есть парень – рэпер Kyivstoner, но также её замечали в компании предпринимателя и основателя компании «Powercode LLC» Владислава Савченко.

Напоследок Анастасия Азарова задается кадровым вопросом команды киевского мэра: «Возникает только один вопрос – а Кличко настолько тупой и не понимает, что приблизил к себе настолько токсичного персонажа?! Впрочем, вопрос, видимо, риторический…» и советует Кличко «самостоятельно проверять своих «приближенных» и не набирать кого попало».