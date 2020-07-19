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00:04 20 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ученые доказали что электрокары выгоднее бензиновых и дизельных автомобилей

Эксперты провели исследование и выяснили, что эксплуатировать на протяжении всего срока службы выгоднее электрические, а не дизельные или бензиновые автомобили.

В долгосрочной перспективе такие авто оказались немного более рентабельными, отметили специалисты.

Как известно, электрические модели при покупке оказываются дороже, чем оснащенные дизельным или бензиновым агрегатом, однако они в обслуживании оказываются дешевле.

В ходе исследования эксперты Direct Line Group сравнили пять моделей электрических авто и столько же бензиновых, популярных в текущем году. Также специалисты отметили, что транспортные акцизы растут, а вот расходы на электрокар в этом плане окажутся на 49% меньше, в сравнении с обычными моделями.

Расходы на топливо с экологичной машиной можно сократить на 58%, но вот страховка в данном случае окажется дороже на 25%, добавили эксперты.

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