Бывшего главу Укравтодора арестовали за руководство преступной группой

Бывший исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак задержан в Польше по подозрению в коррупции.

Об этом говорится в сообщении Центрального антикоррупционного бюро Польши.

«Офицеры регионального офиса ЦАБ в Гданьске задержали трех человек, подозреваемых в коррупции и действиях в рамках организованной преступной группы. Среди задержанных Славомир Н. – бывший член польского парламента, бывший министр транспорта и бывший глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»)», – сказано в нем.

Расследование проводится совместно со Специальной антикоррупционной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2016 года Кабинет Министров назначил исполняющим обязанности главы «Укравтодора» экс-министра транспорта Польши Славомира Новака.

25 сентября 2019 правительство уволило его.