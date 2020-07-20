Бывшего главу Укравтодора арестовали за руководство преступной группой
Бывший исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак задержан в Польше по подозрению в коррупции.
Об этом говорится в сообщении Центрального антикоррупционного бюро Польши.
«Офицеры регионального офиса ЦАБ в Гданьске задержали трех человек, подозреваемых в коррупции и действиях в рамках организованной преступной группы. Среди задержанных Славомир Н. – бывший член польского парламента, бывший министр транспорта и бывший глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»)», – сказано в нем.
Расследование проводится совместно со Специальной антикоррупционной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро Украины.
Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2016 года Кабинет Министров назначил исполняющим обязанности главы «Укравтодора» экс-министра транспорта Польши Славомира Новака.
25 сентября 2019 правительство уволило его.
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