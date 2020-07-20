Это вполне реальная угроза: эксперт призвал Зеленского извиниться перед Рамзаном Кадыровым

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит извиниться перед главой Чеченской республики (РФ) Рамзаном Кадыровым, а не спускать ситуацию на тормозах.

Такое мнение высказал политический эксперт Сергей Розенбаум на своей странице в Facebook.

По его мнению, обращение Кадырова к Зеленскому с требованием «твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения», может быть санкционировано президентом России Владимиром Путиным.

«Выглядит все очень серьезно. Дело в том, что оскорбление отца лидера Чечни – это не тот случай, когда ситуацию можно «спустить на тормозах», как это любит делать Зеленский. Да и Рамзан Кадыров – не тот человек, который может простить подобное. Он уже не раз мстил своим обидчикам, тем более – обидчикам своей семьи. Поэтому Зеленский должен понимать, что своими действиями, а точнее, бездействием и увиливаниями, он ставит под угрозу не только себя, но и свою семью. И это вполне реальная угроза», – пишет Сергей Розенбаум.



По мнению эксперта, классическое молчание президента Украины в данной ситуацией будет безусловной ошибкой.

«И доказательством, что он (Владимир Зеленский – ред.) продолжает оглядываться на различные радикальные элементы, уже заполонившие «Фейсбук» постами с криками «Да кто такой этот Рамзан?» и требованиями чуть ли не объявить войну лично Кадырову. А нужно перестать слушать тех, чей максимальный удел – нагадить в комментариях на «Фейсбуке». И начать четко и внятно формулировать свою позицию по сложным вопросам», – считает Розенбаум.

Эксперт обращает внимание на преданность Кадырова президенту России Владимиру Путину, поэтому вполне возможно, что ситуация может быть таким себе «дипломатическим испытанием» для Зеленского.

«На самом деле все просто. Достаточно обозначить свою четкую позицию. И четко, а не расплывчато, ответить Кадырову. На вопросы, которые, кстати, вполне логичны. В том числе, и по поводу конфликта на Донбассе. Президент должен показывать, что у него есть яйца. В случае Зеленского – хотя бы иногда», – добавляет Сергей Розенбаум.

Напомним, 18 июля глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале опубликовал призыв к Президенту Украины Владимиру Зеленскому извиниться за неудачную шутку 2014 года.

«Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили! Я сын погибшего Отца, пехотинец Великого Лидера Владимира Путина, защитник своего народа. Выберите и Вы, Владимир Александрович, наиболее подходящий для себя статус, определитесь, наконец, с тем, кто Вы есть. Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко», – написал Кадыров, добавив отрывок из интервью Зеленского журналисту Дмитрию Гордону за 2018 год.



В этом интервью Зеленский заявляет, что не является автором шутки, в которой использовали видео плачущего Рамзана Кадырова. Там же он заявляет, что извиняется перед мусульманским народом, если эта шутка могла оскорбить кого-то.



Напомним, в октябре 2014 года в программе студии «Квартал 95» было показано видео, на котором Рамзан Кадыров плачет. Но это видео были наложены слова украинского пенсионера, который со слезами реагирует на снос памятнику Ленину.

По одной из версии видео, на котором Кадыров плачет, взято с похорон его отца. По другой – это видео из мечети, в которой молился лидер Чечни.

В последствии Владимир Зеленский извинился перед мусульманским народом, однако его коллеги по студии «Квартал 95», в частности, актер Александр Пикалов, не считает, что шутка могла кого-то обидеть.

