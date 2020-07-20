Путин поехал в Крым посмотреть на несуществующие военные корабли
Президент России Владимир Путин посетил с рабочей поездкой аннексировнный Крым для участия в церемонии закладки боевых кораблей Военно-Морского Флота.
Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
«В ходе рабочей поездки в Крым президент посетил судостроительный завод «Залив» в городе Керчь. Вместе с генеральным директором завода «Залив» Игорем Обрубовым глава государства установил закладную доску секции универсального десантного корабля «Иван Рогов». По окончании церемонии В. Путин побеседовал с работниками судостроительного завода», – сказано в нем.
Предыдущий визит Путина в Крым состоялся 18-19 марта, в ходе которого он провел встречи с представителями общественности и местных «властей», а также вручил государственные награды строителям Крымского моста через Керченский пролив.
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